Ardahan Valisi Hüseyin Öner AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

05.04.2022 11:44
Ardahan Valisi Hüseyin Öner AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Öner, mesajında, 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın, basın hayatındaki yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil etmiş bir kurum olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içi ve dışındaki yaygın haber ağıyla Türkiye'yi temsil eden önemli kurumlar arasında yer aldığını vurgulayan Öner, şunları kaydetti:

"Milli mücadelenin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, bugün aynı ilkelerle yayınını sürdürüyor. Bunu özellikle yurt dışında çok daha fazlasıyla hissettiğimiz Anadolu Ajansı bugün 102'nci yılını kutluyor. Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutlar, özverili hizmetler gerçekleştiren her kademesindeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan Valisi Hüseyin Öner AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika


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