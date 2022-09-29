Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerini sürdürdü Açıklaması - Son Dakika
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Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerini sürdürdü Açıklaması

29.09.2022 17:13
Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerini sürdürdü Açıklaması

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen köylerde incelemelerini sürdürdü.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen köylerde incelemelerini sürdürdü.

Vali Öner, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilgili personelin sahada gece gündüz çalışmasını hassasiyetle sürdürdüğünü söyledi.

Depremden en çok etkilenen Çullu, Esenyayla, Küçükaltunbulak, Koyunlu ve Kuytuca köylerinde evleri hasar gören vatandaşlar için AFAD tarafından jandarmanın da desteğiyle çadır kurumunun 50'den 100'e çıkarıldığını ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"An itibarıyla 69 ağır yıkık bina sayımız mevcut. Orta ve az hasarlı bina sayımız ise 52. Yıkık ahır sayımız 44. Ayrıca diğer bina sayımız 13, yani ticarethane veya depo gibi bina. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Bugün olmazsa yarın sonlandırmış olacağız. Kızılayımızın kumanya ve sıcak ikramı sürüyor. Belli bir süre devam edecek. Devlet olarak vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya yönelik kolluk kuvvetlerinin de desteği üst düzeyde sürüyor."

Vali Öner, ziyaret ettiği çadırlarda ise çocuklara oyuncak dağıttı.

YORUMLAR
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Ardahan haber! Vali Öner: Depremde Ardahan'da 69 bina, 44 ahır, 13 ticarethane ve depoda ağır hasar var Ardahan haber! Vali Öner: Depremde Ardahan'da 69 bina, 44 ahır, 13 ticarethane ve depoda ağır hasar var DOÇ. DR. IRMAK ARDAHAN DEPREMİ SÜRPRİZ DEĞİL, FAY 5'TEN BÜYÜK 22 DEPREM ÜRETMİŞ DOÇ. DR. IRMAK ARDAHAN DEPREMİ SÜRPRİZ DEĞİL, FAY 5'TEN BÜYÜK 22 DEPREM ÜRETMİŞ
Kaynak: AA

Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerini sürdürdü Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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