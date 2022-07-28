Ardahan'daki Ilgar Tüneli ile Orta Asya'ya daha güvenli ulaşılacak - Son Dakika
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Ardahan'daki Ilgar Tüneli ile Orta Asya'ya daha güvenli ulaşılacak

28.07.2022 21:56
Ardahan'daki Ilgar Tüneli ile Orta Asya'ya daha güvenli ulaşılacak

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Posof kara yolu üstünde yapımı süren Ilgar Tüneli'ne ilişkin, "Ülkemizin ve ilimizin Gürcistan üzerinden Orta Asya ve Kafkaslar'a açılan kapısı Türkgözü Gümrük Kapımız çok daha güvenli ve önemli...

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Posof kara yolu üstünde yapımı süren Ilgar Tüneli'ne ilişkin, "Ülkemizin ve ilimizin Gürcistan üzerinden Orta Asya ve Kafkaslar'a açılan kapısı Türkgözü Gümrük Kapımız çok daha güvenli ve önemli bir uluslararası ulaşım ve taşımacılık hizmetinin geçiş noktası olacak." dedi.

Vali Öner, Karayolları 18. Böle Müdürü Behçet Eren ile Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı Geçidi'nde yapımı süren Ilgar Tüneli inşaatında incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Burada konuşan Öner, Ilgar Tüneli'nin Ardahan ve Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Devletin her alanda yürüttüğü çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Öner, şunları kaydetti:

"Bugün de ilgililer ile yapımı devam eden Ilgar Tüneli inşaatını incelemeye geldik. Tünelimiz bittiğinde 4 bin 957 metre uzunluğunda olacak. Şu anda yaklaşık 450 metrelerde çalışmalar devam ediyor. Alandaki arkadaşlar çalışmaları iyi bir şekilde devam ettiriyor. İnşallah bu çalışma tamamlandığında ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz oldukça önemli bir tünele sahip olacak. Bu tünelle birlikte Ardahan ve Posof ilçemiz güvenli bir ulaşıma kavuşacak. Ayrıca ülkemizin ve ilimizin Gürcistan üzerinden Orta Asya ve Kafkaslar'a açılan kapısı Türkgözü Gümrük ???????Kapımız çok daha güvenli ve önemli bir uluslararası ulaşım ve taşımacılık hizmetinin geçiş noktası olacak."

Öner, çalışmaların heyecanla tamamlanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Gürcistan, Orta Asya, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'daki Ilgar Tüneli ile Orta Asya'ya daha güvenli ulaşılacak - Son Dakika

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