Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hafızlarla iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hafızlarla iftarda buluştu

18.04.2022 21:36
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hafızlarla iftarda buluştu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte hafızlık eğitimi alan öğrencilerle düzenlenen iftar programına katıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte hafızlık eğitimi alan öğrencilerle düzenlenen iftar programına katıldı.

Ardahan Hafızlık Kur'an Kursu'nda gerçekleşen iftar programı hafızların dua etmesiyle başladı.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, iftar vesilesiyle hafızlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İki yıldır salgın nedeniyle bir araya gelemediklerini belirten Öner, "Şu an şükür bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok şükür bu ramazanın manevi havasından istifade etme imkanı bulduk. İşte bu nedenle bu ayın ruhuna uygun millet olarak dayanışma içinde olalım istiyoruz. Muhtaç insanlarımıza yönelik duyarlı olmamız gerekiyor. Bu ayın manevi havasına uygun şekilde dolu dolu geçirelim inşallah." diye konuştu.

Ardahan Müftüsü Hayri Erenay da davete katılan Vali Öner ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hafızlarla iftarda buluştu
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hafızlarla iftarda buluştu
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hafızlarla iftarda buluştu
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hafızlarla iftarda buluştu
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hafızlarla iftarda buluştu

YORUMLAR
500
Ardahan Valiliğinden, devir işlemleri kentte sorun olan tekneyle ilgili açıklama Açıklaması Ardahan Valiliğinden, devir işlemleri kentte sorun olan tekneyle ilgili açıklama Açıklaması Posof'ta bahar ekini başladı Posof'ta bahar ekini başladı

Ardahan, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hafızlarla iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
21:38 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi
21:35 Cristiano Ronaldo oğlunu kaybetti!
21:00 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti!
20:56 Putin ve Zelenski'yle görüşmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki lideri Türkiye'de buluşturma çabamız sürüyor
20:47 Kadıköy'de inşaat sahasında istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu
20:40 Aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkan motosikletteki 14 ve 8 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi
20:38 Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Ayağına taş değmesin
20:28 "Ses ver Kılıçdaroğlu" diyen Bakan Soylu CHP liderine 5 soru yöneltti
20:26 İBB sözcüsü Murat Ongun Ulaştırma Bakanlığı'na tepki gösterdi: Ele verir talkını kendi yutar salkımı
19:50 Galatasaray'da Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 21:53:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hafızlarla iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement