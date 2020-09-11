Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in acı günü - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in acı günü

Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in annesi Seher Öner'in cenazesi Gümüşhane'de toprağa verildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in annesi Seher Öner'in cenazesi Gümüşhane'de toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Öner için Kemaliye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, oğlu Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve diğer yakınlarının yanı sıra Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve vatandaşlar katıldı. Merhumenin cenazesi, kılınan namazın ardından Özcan Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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