Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşün sürdüğünü açıkladı - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki düşüşün sürdüğünü bildirdi.

Vali Öner, AA muhabirine, ildeki Kovid-19 vaka sayısında son iki haftadır önemli bir düşüş eğilimi olduğunu belirterek, vaka sayılarındaki bu düşüşün mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Halen süren söz konusu düşüşün daha fazla olması için çalışmaların aralıksız süreceğini dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Ardahan'da bir önceki haftada 100 binde vaka sayıları 79,03 iken son haftada bu sayı 57,00'ye kadar düştü. Bu durum bizim için çok önemli. Bu sonuçta emeği olan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, kolluk kuvvetleri ve Ardahanlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu şekilde hayatımız normalleşecek ve sağlıklı günlere en kısa sürede kavuşmuş olacağız."

Öner, aşı ve tedbirlerin önemine işaret ederek, vatandaşların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uymasını istedi.