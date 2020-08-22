Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Millet Bahçesi'nin yapılacağı alanı inceledi - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte Millet Bahçesi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Hüseyin Öner kurum yetkilileriyle, Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek Aziziye Kışlası'nda incelemede bulunup çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öner, burada yaptığı konuşmada, projenin faaliyete girmesiyle 70 bin metrekarelik alanda, kent müzesi, kütüphane, kıraathane, butik otel, devlet konuk evi, valilik çalışma ofisi ve çay bahçelerinin yer alacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla söz konusu alanın Millet Bahçesi yapılması için Özel İdareye tahsis edildiğini aktaran Öner, şunları kaydetti:

"Çalışmalar kapsamında, ilk etapta tescilli tarihi yapılar korunarak sonradan eklenen bina ve depolar kaldırıldı. Bu alan çalışmalar tamamlandığında hem Ardahan Kalesi hem de Kura Nehri ile entegre olarak güzel bir millet bahçesine dönüşecek. İçerisinde ki tarihi yapıların aslına uygun restore edilmesi ve bölgenin millet bahçesine dönüştürülmesi için ilgili bakanlıklar çalışmalarını devam etmektedir."

Öner, daha sonra tarihi Ardahan Kalesi bölgesindeki seyir terası çalışmalarını inceledi.