Ardahan Valisi Hüseyin Öner, muhtarlar iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, muhtarlar iftarda buluştu

17.04.2022 21:37
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, muhtarlar iftarda buluştu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, muhtarlar için düzenlenen iftar programına katıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, muhtarlar için düzenlenen iftar programına katıldı.

Kura Nehri kıyısında bir restoranda düzenlenen iftar programı, Ardahan Müftüsü Hayri Erenay'ın dua etmesiyle başladı.

Vali Öner, yaptığı konuşmada, muhtarların ramazan ayını tebrik ederek, zaman zaman çeşitli vesilelerle bir araya geldikleri muhtarların sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

İftar vesilesiyle bir araya gelmenin önemli olduğunu belirten Öner,

"Tüm maneviyatıyla millet olarak ramazanımızı yaşıyoruz. Bu ramazanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bu vesileyle sizlerden özellikle mağdur ve muhtaç olan vatandaşlarımızın bilinmesini istiyorum. Bizim ulaşamadıklarımız, bilmediklerimiz varsa, muhakkak kendilerine ulaşalım varsa sorunlarını giderelim. Özellikle böyle bir manevi atmosferde ulaşamadığımız bir tane dahi vatandaşımızın olmasını istemem. Devletimizi sıcak elinin vatandaşlarımızın üzerinde olduğunu bilmesini istiyorum."

Öner, iftardan sonra muhtarla bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, muhtarlar iftarda buluştu
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, muhtarlar iftarda buluştu
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, muhtarlar iftarda buluştu

YORUMLAR
500
Posof'ta Ramazan etkinlikleri devam ediyor Posof'ta Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Ardahan, İftar, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan Valisi Hüseyin Öner, muhtarlar iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
22:06 Ukrayna'dan müzakerelerle ilgili uyarı geldi: "Mariupol kırmızı çizgi olabilir"
21:58 Hande Sarıoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'la fena dalga geçti!
21:43 Şarkıcı Demet Akalın, Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti
21:41 Hababam Sınıfı filmiyle tanınan Cengiz Nezir'den yıllar sonra itiraf etti! Oyunculuğu bırakmasına neden olan olayı anlattı
20:59 Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş, Luis Suarez teklifi kabul etti, işte yeni takımı!
20:51 Ülkemizdeki 17 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi
20:32 Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip sahada! Son dakikalar nefes kesiyor
20:28 HDP'li vekil duyurdu: Van'da ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi
20:26 BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken sözler! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkında: En çok hak eden kişi Kılıçdaroğlu'dur
20:14 Gürcistan'da kaçak olarak yaşayan Galip Öztürk'ün kurduğu Metro Turizm ve MEPET satışa sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 22:14:57. #1.13#
SON DAKİKA: Ardahan Valisi Hüseyin Öner, muhtarlar iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement