Ardahan Valisi Hüseyin Öner, muhtarlar iftarda buluştu - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, muhtarlar için düzenlenen iftar programına katıldı.

Kura Nehri kıyısında bir restoranda düzenlenen iftar programı, Ardahan Müftüsü Hayri Erenay'ın dua etmesiyle başladı.

Vali Öner, yaptığı konuşmada, muhtarların ramazan ayını tebrik ederek, zaman zaman çeşitli vesilelerle bir araya geldikleri muhtarların sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

İftar vesilesiyle bir araya gelmenin önemli olduğunu belirten Öner,

"Tüm maneviyatıyla millet olarak ramazanımızı yaşıyoruz. Bu ramazanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bu vesileyle sizlerden özellikle mağdur ve muhtaç olan vatandaşlarımızın bilinmesini istiyorum. Bizim ulaşamadıklarımız, bilmediklerimiz varsa, muhakkak kendilerine ulaşalım varsa sorunlarını giderelim. Özellikle böyle bir manevi atmosferde ulaşamadığımız bir tane dahi vatandaşımızın olmasını istemem. Devletimizi sıcak elinin vatandaşlarımızın üzerinde olduğunu bilmesini istiyorum."

Öner, iftardan sonra muhtarla bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.