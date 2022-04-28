Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi

28.04.2022 23:37
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte görev yapan sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte görev yapan sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Ardahan Devlet Hastanesindeki iftar programı, İl Müftü Yardımcısı Mikail Polat'ın duasıyla başladı.

Vali Öner, konuşmasında, sağlıkçılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sağlık personelinin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Öner, "İki yıldır salgın nedeniyle istenilen şekilde bir araya gelemedik. İnsan sağlığı için 7/24 esasına göre görev yapan, özellikle Kovid-19 süreci boyunca fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Önümüzdeki Ramazan Bayramı'nın sizler, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

İftara sağlık çalışanlarının yanı sıra, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Vali Yardımcısı Şahin Demir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir katıldı.

İftara ev sahipliği yapan Özdemir de katılımcılara teşekkür etti.

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Ramazan Bayramı, Mikail Polat, Ardahan, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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