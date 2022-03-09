Ardahan Valisi Hüseyin Öner, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı - Son Dakika
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı

09.03.2022 18:00
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk, fahiş fiyat ve spekülatif hareketlere karşı denetimlerde bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk, fahiş fiyat ve spekülatif hareketlere karşı denetimlerde bulundu.

Vali Öner, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel ve zabıta ekipleri ile bazı zincir ve yerel marketleri denetledi. Özellikle yağ satış reyonları ile depoların incelendiği denetimlerde, ürünün etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünlerin önceki fiyatına bakıldı. Reyonlarda seçilen bazı ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıldı.

Marketlerin depolarını da gezerek inceleyen Öner, market yetkililerine stokçuluk yapılmaması uyarısında bulundu. Denetimlerde konuşan Öner, il genelinde görevli ekiplerce marketlere yönelik yağ fiyatları ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi. Kentte faaliyet gösteren marketlerde şu ana kadar yasal işlem yapılacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Öner, "Yapılan denetimlerde marketlerin reyonlarında vatandaşların ihtiyacını karşılayacak kadar ürün bulunduğunu gözlemledik. Ardahan'da stok konusunda sorun olmadığını tespit ettik. Yine de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Öner, denetimlerde görev alanların hassas davranmalarını, bunun önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı

YORUMLAR
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Vali Atay denetime bizzat katıldı Vali Atay denetime bizzat katıldı Tatvan'da marketlerde fiyat denetimleri yapıldı Tatvan'da marketlerde fiyat denetimleri yapıldı

Ticaret, Ardahan, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan Valisi Hüseyin Öner, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı - Son Dakika


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