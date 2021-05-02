Ardahan Valisi Öner, tam kapanma tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Üner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde alınan tedbirleri denetledi.

Beraberindeki görevlilerle Merkez Cami ile Milli Egemenlik Parkı bölgesinde denetim yapan Vali Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısmi kapanma süreçlerinde istenilen sonucu almamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Tam kapanma sürecinden ümitli olduklarını dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Bugün tam kapanma sürecinde denetim gerçekleştirdik. Genel manada görülen vatandaşlarımızın kurallara uyduğudur. Esnafımıza kurallara uydukları için özellikle teşekkür ediyorum. Kısmi kapanmada alamadığımız sonucu bu süreçte inşallah alacağız. Sonuçta amacımız ve gayemiz vatandaşımızın sağlığıdır."

Bu süreçte kolluk kuvvetlerinin büyük çaba sarf ettiğini belirten Öner, tam kapanmanın son gününe kadar tedbirlerden taviz verilmeyeceğini vurguladı.