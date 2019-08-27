Son Dakika Haberleri: Ardahan Valisi Masatlı, çiftçilerle tarlada hasat yaptı
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Ardahan Valisi Masatlı, çiftçilerle tarlada hasat yaptı

25 dakika önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, çiftçilerle tarlada hasat yaptı.

Ardahan Valisi Masatlı, çiftçilerle tarlada hasat yaptı, System.String[]

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, çiftçilerle tarlada hasat yaptı.


Masatlı, Ardahan Ovası'nda tarlada hasat yapan çiftçileri ziyaret edip sorunlarını dinleyerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hasat yapan çiftçilerle at tırmığını kullanan Masatlı, çiftçilerle yer sofrasında kahvaltı yaptı.

Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Ardahan çiftçisinin kentin ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgemizde hasat dönemi olduğu için çiftçilerimizi ziyaret edelim istedik. Bölgemizde diğer illere göre yaz geç geliyor ve sezon biraz kısa. Hal böyle olunca da çiftçilerimiz bu dönemde yoğun tempoyla çalışıyor. Bizde serhat şehrimiz güzel Ardahan'ımızda çiftçilerimizin bir gününe eşlik edelim istedik."

Çiftçiler de Masatlı'nın ziyaretinde mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:16 Kaynak: AA
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