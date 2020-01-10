Ardahan Valisi Masatlı, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Masatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir lokantada düzenlenen programda, Ardahan'da görev yapan gazetecilerin önemli bir görevi ifa ettiğini söyledi.

Huzurlu olan Ardahan'ın daha da huzurlu olması için basın mensupları başta olmak üzere kentteki herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını anlatan Masatlı,"Bu nedenle sizinle bugün bir araya gelmek istedik. Bu gününüz kutlu olsun. Gününüzün hayırlara vesile olması dileğiyle tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum." diye konuştu.

Masatlı, ayrıca kentte yapılan çalışmalar hakkında da gazetecilerin sorularını dinledi.

Gazeteciler de Masatlı'nın İdareciler Günü'nü kutladı.