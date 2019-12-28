Ardahan Valisi Masatlı yeni yıl öncesi trafik denetimi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan Valisi Masatlı yeni yıl öncesi trafik denetimi yaptı - Son Dakika

Ardahan Valisi Masatlı yeni yıl öncesi trafik denetimi yaptı

6 saat önce

Ardahan'da, yeni yıl dolayısıyla yollarda yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla polis ve jandarma ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

Ardahan'da, yeni yıl dolayısıyla yollarda yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla polis ve jandarma ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Ardahan- Kars, Ardahan- Artvin ve Ardahan- Göle kara yollarında ortak uygulama yaptı.

Ekiplerce emniyet kemeri takıp takmadıkları denetlenen sürücülere, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitine uymaları konusunda uyarı yapıldı.

Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisindeki uygulamaya İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem ile katılan Vali Masatlı, sürücülere kural ihlalleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Vali Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıl dolayısıyla denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, denetimlerin, vatandaşın yeni yıla girerken rahat ve huzurlu seyahati için gerçekleştirildiğini belirtti.

Masatlı, "İnsanımızın huzuru için yollardayız. Dolayısıyla yapılan bu çalışmaların tamamı halkımızın daha rahat ve güvenli seyahat etmesi içindir. Yeni yılın tüm halkımız için huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesi için çabalıyoruz. Bu sadece trafik denetimleriyle sınırlı kalan bir çalışma değil, aynı zamanda sağlık ve karla mücadeleyi de beraberinde yapmış olacağız. İnsanımızın yeni yıla girerken her yönüyle rahat ve huzurlu girmesini istiyoruz." diye konuştu.

Ardahan Valisi Masatlı yeni yıl öncesi trafik denetimi yaptı

Jandarma, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:23 Kaynak: AA
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