Ardahan Valisi Masatlı, yılbaşı gecesi trafik denetimi yaptı, 112'yi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan Valisi Masatlı, yılbaşı gecesi trafik denetimi yaptı, 112'yi ziyaret etti - Son Dakika

Ardahan Valisi Masatlı, yılbaşı gecesi trafik denetimi yaptı, 112'yi ziyaret etti

6 saat önce

Ardahan'da, yeni yıl dolayısıyla yollarda yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla polis ve jandarma ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Masatlı, yılbaşı gecesi trafik denetimi yaptı, 112'yi ziyaret etti, System.String[]

Ardahan'da, yeni yıl dolayısıyla yollarda yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla polis ve jandarma ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Ardahan- Kars, Ardahan- Artvin ve Ardahan- Göle kara yollarında ortak uygulama yaptı.


Ekiplerce emniyet kemeri takıp takmadıkları denetlenen sürücülere, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitine uymaları konusunda uyarı yapıldı.


Ardahan-Göle kara yolunun uygulama noktasına İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem ile katılan Vali Masatlı, sürücülere kural ihlalleri konusunda tavsiyelerde bulundu, yeni yıllarını kutladı.

Ardahan 112 Acil Servisi ile Ardahan Devlet Hastanesindeki görevli sağlık personelini de ziyaret eden Masatlı, tedavi gören hastalarla bir süre sohbet etti.

Masatlı, burada yaptığı konuşmada, "İnsanımızın özellikle bu geceyi huzur içinde geçirmesini istiyoruz. Bizzat sahada görevlilerimiz ve insanımızla birlikte olmak istedik. Onun için hem uygulaya katıldık, hemde sağlık çalışanlarımızı görevi başında ziyaret ettik. Yeni yılın huzurlu olan ilimize daha çok huzur getirmesini diliyoruz." dedi.

Masatlı, yeni yılda nöbetçi olan güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarına tatlı ikramında bulundu.

Jandarma, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:34 Kaynak: AA
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