Son Dakika Haberleri: Ardahan Valisi Mastalı'dan Gazetecilere Ziyaret

Ardahan Valisi Mastalı'dan Gazetecilere Ziyaret

1 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti.

Ardahan Valisi Mastalı'dan Gazetecilere Ziyaret, System.String[]
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti.


Masatlı, ziyarette yaptığı açıklamada, Ardahan'da medyanın önemli bir görev ifa ettiğini belirterek, bunun bölgenin gerek ekonomik gerekse de sosyal olarak kalkınmasında önemli katkısının olduğunu söyledi.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı da dernek olarak bölgenin tanınması ve dolayısıyla kalkınması için çalıştıklarını ifade etti.


Ziyarette duyduğu memnuniyet dile getiren Başlı, "Ardahan için hep birlikte inşallah güzel hizmetler için çalışmış olacağız. Bizim tek istediğimiz budur. Bölgemiz için güzel hizmetlere imza atmaktır." dedi.


Ziyarette, Başlı'nın yanı sıra dernek yönetimi de hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:10 Kaynak: AA

Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 Mart'ın En Çekişmeli Seçim Bölgesi Köprülü Beldesi Olacak! Tam 7 Aday Var Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor

Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:30:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan Valisi Mastalı'dan Gazetecilere Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]