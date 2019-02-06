Ardahan Valisi Mastalı'dan Gazetecilere Ziyaret

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti.





Masatlı, ziyarette yaptığı açıklamada, Ardahan'da medyanın önemli bir görev ifa ettiğini belirterek, bunun bölgenin gerek ekonomik gerekse de sosyal olarak kalkınmasında önemli katkısının olduğunu söyledi.



Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı da dernek olarak bölgenin tanınması ve dolayısıyla kalkınması için çalıştıklarını ifade etti.





Ziyarette duyduğu memnuniyet dile getiren Başlı, "Ardahan için hep birlikte inşallah güzel hizmetler için çalışmış olacağız. Bizim tek istediğimiz budur. Bölgemiz için güzel hizmetlere imza atmaktır." dedi.





Ziyarette, Başlı'nın yanı sıra dernek yönetimi de hazır bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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