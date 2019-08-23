Son Dakika Haberleri: Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'dan esnaf ziyareti
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Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'dan esnaf ziyareti

22 dakika önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kentte esnaf ziyaretinde bulunup sorunlarını dinledi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'dan esnaf ziyareti, System.String[]

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kentte esnaf ziyaretinde bulunup sorunlarını dinledi.

Atatürk Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret edip esnafın sorunlarını dinleyen Masatlı, sitedeki doğal gaz başta olmak üzere devam eden altyapı çalışmalarını da yerinde inceledi.

Masatlı, ziyarette yaptığı konuşmada ilin her noktasına hizmetin en iyisini götürmek istediklerini belirterek, "Bugün de burada yapılan çalışmaları yerinde görmek istedik. Bizim tek bir derdimiz var, o da bölgemize en iyi hizmeti yapmaktır. Çünkü bölgemiz hizmetin en iyisini hak ediyor." dedi.

Ziyaretinde Masatlı'ya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:32 Kaynak: AA
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