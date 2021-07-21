Ardahan Valisi Öner'den gazi ve şehit yakınlarına bayram ziyareti - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, eşi Zehra Mine ve 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ile Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ve gazileri, evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Vali Öner, 15 Temmuz gazisi Zafer İpek'i ziyaretinde, Ardahan'da ikinci Kurban bayramını karşılamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Şehit yakınları ve gazi ziyaretlerinin mutluluklarını arttırdığını ifade eden Öner, "Devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kapımız ve gönlümüz size her zaman açıktır. Şehitlerimiz, hem ebedi hayatta hem de milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Allah sizlere başka kederler yaşatmasın." dedi.

İpek'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Valimizin ziyareti bizi çok mutlu kıldı. Kendisi bizi gururlandırmıştır. Allah bu devlete ve millete zeval vermesin. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.