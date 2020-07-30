Ardahan Valisi Öner'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Öner, mesajında, İslam alemi olarak Mübarek Kurban Bayramı'na erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, inanç, örf ve adetlerin en güzel şekilde yaşandığı, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı, milli ve manevi kültürün yeniden tazelendiği, güçlendiği günler olduğunu ifade eden Öner, şunları kaydetti:

"Bu müstesna günleri, bu yıl maalesef tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle diğer yıllardan farklı geçireceğiz. Milletimizin salgın karşısında daha sağlam durması, sevdikleriyle daha uzun yıllar yeni bayramlarda buluşması için bu bayramda sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Maskesiz sokağa çıkmayacağız. Önceki bayramlara göre daha az bir araya geleceğiz. Bayramı kurallara uyarak geçirirsek, sonrasında daha güzel günlerin bizi beklediğini millet olarak göreceğiz."

Öner, Ardahanlıların bayramını kutladı.