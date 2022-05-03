Ardahan Valisi Öner'den şehit ve gazi yakınlarına bayram ziyareti - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ile Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Vali Öner, ilk olarak Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir'i dernek binasında ziyaret ederek, buradaki dernek üyeleri ili bir süre sohbet edip bayramlarını tebrik etti.

Öner, yaptığı konuşmada, şehitlik ve gazilik makamının ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarını belirtti.

Her bayram olduğu gibi bu bayramı da birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Öner, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyoruz. Sizler bizim için bu toplum için yeriniz farklıdır. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Bunu bilmenizi istiyorum."dedi.

Öner, daha sonra Karagöl ve Yenimahalle'deki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.