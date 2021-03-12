Turuncu kategorideki Ardahan'da, sıkı denetim - Son Dakika

KORONAVİRÜS haritasında turuncu renkle 'yüksek riskli iller' arasında gösterilen Ardahan'da Vali Hüseyin Öner başkanlığında denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında 81 ilde uyguladığı haftalık tematik denetim genelgesi kapsamında, Ardahan'da pastane, fırın, market, lokanta, kuru yemişçiler ve gıda maddesi satan iş yerleri denetlendi. Vali Hüseyin Öner, vali yardımcısı Cem Gümrükçü, belediye başkan yardımcısı Murat Zorba, emniyet müdürü Ünsal Hayal, il Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, ilgili kurum müdürleri, esnaf odaları temsilcileri ve muhtarlarla iş yerilerine tek tek gezdi. İş yerlerini ziyaret eden Vali Öner, kontrollü normalleşme sürecinin yaşandığı bu süreçte herkesin maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerektiğini söyledi. Öner, okulların açık kalabilmesi, restoran ve çay ocaklarının faaliyetini sürdürebilmesi noktasında vicdani sorumlulukla hareket edilmesine dikkat çekti.