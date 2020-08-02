Ardahan Valisi Öner, güvenlik güçleri ve sürücülerle bayramlaştı - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile kentteki uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Ardahan- Göle yolundaki uygulama noktasındaki sürücülerinde bayramını tebrik eden Öner, araçtaki çocuklara da çikolata, kırmızı düdük ve resimlerin yer aldığı kitapçıklar hediye etti.

Öner, emniyet kemeri takan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak maske takan sürücülere teşekkür etti.

Bayramı, bayram tadında geçirmek istediklerini ifade eden Öner, "Sloganımız, 'trafik kurallarına uyalım ki bayramda ağzımızın tadı bozulmasın' şeklindeydi. Çok önemli hususları ayrıca vatandaşımıza hatırlattık. Vatandaşımızda genel manada kurallara uyduklarını gördüm. Tek gayemiz bayramları huzur içinde geçirmektir. Vatandaşımızla birlikte bu günümüzü en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra emniyet ve jandarma karakollarını ziyaret eden Öner, burada görev yapan güvenlik güçlerine tatlı ikramında bulundu.