Ardahan Valisi Öner ilçe ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Ardahan iline yeni atanan Vali Hüseyin Öner, Posof ilçesini ziyaret etti.



Hükümet konağı önünde Kaymakam Murat Mete, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve diğer ilçe memurları tarafından karşılanan Vali Hüseyin Öner karşılayanlarla selamlaştıktan sonra Posof Kaymakamlık makamında mülki amirlerle beraber toplantı yapıldı.



Belediye Başkanı Ulgar ve diğer ilçe mülki idarecilerinin de katıldığı toplantıda il ve ilçelerdeki faaliyetlerden konuşuldu. Posof Belediyesini de ziyaret eden Vali Öner, Başkan Ulgar'dan belediyenin faaliyetleri ve sıkıntıları hakkında bilgiler aldı.



Vali Hüseyin Öner, belediye düğün salonunda muhtarlarla da toplantı yaparak muhtarların sıkıntılarını dinledi. 49 köy ve ilçe muhtarlarının bulunduğu toplantıya il genel meclisi üyeleri, il ve ilçe tarım yetkilileri ve diğer yetkililer de katıldılar.



Vali Öner ve beraberindekiler, Posof'ta yeni açılan tekstil atölyesini de gezdikten sonra Türkgözü Sınır Kapısı'nı da ziyaret ederek bilgiler aldı. - ARDAHAN