Ardahan Valisi Öner kentteki Kovid-19 tedbirlerini denetledi Açıklaması - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in katılımıyla kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Kongre Caddesi ile Perşembe Pazarı'ndaki denetimlerde, esnafa maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerde polisler, ekip araçlarından tedbirlere uyulması konusunda anons yaptı.

Vali Öner, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, aşı olanları da tedbirleri ihmal etmemeleri konusunda uyardıklarını belirtti.

Denetimde vatandaş ve esnafın tedbirlere uyduğunu gözlemlediklerini ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Bugün denetim çalışmalarımızdan birini daha yaptık. Vatandaş ve esnafımıza kurallar konusunda bazı tavsiyelerde bulunduk. Kural hususunda gösterilen özeni görmek için buradayız. Genel manada vatandaşımızın kurallara uyduğunu gözlemledik. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü hastalığı unuttuğumuz anda hepimizin malumu artış oluyor ve işimiz zorlaşıyor. Bu nedenle hastalığı unutmamak için tedbirleri sürdüreceğiz."

Kent genelinde kısmi vaka azalışı gözlemlediklerini kaydeden Öner, özellikle sırası gelen vatandaşlardan hatırlatma dozu olan 3. aşılarını yaptırmalarını istedi.