Ardahan Valisi Öner, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı Açıklaması - Son Dakika

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yapıldı.

Vali Hüseyin Öner başkanlığındaki görevliler, Merkez Cami Kavşağı ile Milli Egemenlik Parkı'nda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, esnafa sosyal mesafe ve hijyen uyarısı yapıldı.

Vali Öner, denetimlere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, aşı olanları da tedbirleri ihmal etmemeleri konusunda uyardıklarını belirtti.

Denetimde vatandaş ve esnafın tedbirlere uyduğunu gözlemlediklerini ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Amacımız bu salgından en kısa sürede kurtulmak. Bu da ancak tedbirlerle mümkün. Şükür Ardahan olarak durumumuz iyi görünüyor. Gözlemlerimiz onu gösteriyor. Vaka sayısında düşüşümüz sürüyor ve ciddi azalma eğiliminde. Bunu tedbirlerle ve vatandaşımızın hassasiyetiyle devam ettireceğiz. Bu konuda anlayış gösteren Ardahanlılara ve emek veren görevlilerimize teşekkür ediyorum."