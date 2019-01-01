Son Dakika Haberleri: Ardahan Valisinden Yeni Yıl Mesajı

Ardahan Valisinden Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2019'un, Ardahan'a, Türkiye'ye ve tüm insanlığa iyilik, güzellikler getirmesini diledi.

Ardahan Valisinden Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2019'un, Ardahan'a, Türkiye'ye ve tüm insanlığa iyilik, güzellikler getirmesini diledi.

'Yeni bir yıla daha hoş geldin demenin mutluluğunu yaşıyoruz.' ifadelerini kullanan Bilmez, mesajında şunları kaydetti:

"Tüm Ardahanlı vatandaşlarımızın, ilimizde hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında görevli mesai arkadaşlarımızın ve basın mensuplarımızın yeni yılını en samimi duygularımla kutluyor, 2019 yılının milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:34 Kaynak: İHA

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