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Ulaşıma kar engeli - Son Dakika

Ulaşıma kar engeli

01.12.2021 21:12

Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ağrı

Ağrı'da akşam üzeri başlayan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde yer yer tipiye dönüşerek ulaşımı aksattı.

Ağrı- Erzurum kara yolunun 2 bin 210 rakımlı Saç Dağı Geçidi ile Sarıcan deresi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu bölgede buzlanma nedeniyle 10 tır yolda mahsur kaldı.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgeye Ağrı ve Erzurum'dan polis ile karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, greyder ve iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Tır sürücüsü Ahmet Yıldırım, AA muhabirine, öğleden itibaren yolda mahsur kaldıklarını ve kar yağışı nedeniyle gün boyu çok sayıda aracın yolda kaldığını söyledi.

Öte yandan Eleşkirt Sarıcan Deresi mevkisinde kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda bir

ambulans yol kenarına devrildi.

Ulaşıma kar engeli
Ulaşıma kar engeli
Ulaşıma kar engeli
Ulaşıma kar engeli
Ulaşıma kar engeli

Ardahan, Tragger, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaşıma kar engeli - Son Dakika


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