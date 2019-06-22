Son Dakika Haberleri: Ardahan ve Erzurum için yağış uyarısı
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Ardahan ve Erzurum için yağış uyarısı

1 saat önce

Ardahan ile Erzurum'un kuzeydoğu çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

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Ardahan ile Erzurum'un kuzeydoğu çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ardahan ile Erzurum'un kuzeydoğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:05 Kaynak: AA
meteoroloji, dolu yağışı, ardahan, erzurum, Ekonomi
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