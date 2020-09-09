Ardahan ve Kars'ta CHP'nin 97. yılı kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ardahan ve Kars'ta çelenk sunma programı düzenlendi.

Ardahan'da Milli Egemenlik Parkındaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen partililer, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Ardından CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Taştan, burada yaptığı konuşmada, partilerinin 97. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Programa, Belediye Başkanı Faruk Demir de katıldı.

Kars'ta da Hükumet Konağı önünde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programlarda katılımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.