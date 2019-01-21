Ardahan ve Kars'ta Dondurucu Soğuklar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.



Kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuklar nedeniyle pus oluşurken, kent merkezindeki çeşmelerde buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu. Kent merkezinden geçen Kura Nehri yüzeyinde buz tabakası oluştu.



Göle ilçesinde ise vatandaşlar sokak hayvanlarına yiyecek verdi. Araçların üstünü battaniyelerle örttü.



Kars



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.



İlçe merkezinde, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü.



Ev ve arabaların camları buzla kaplandı. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar arabalarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.



Bazı vatandaşlar saç kurutma makinesiyle evlerinin buz tutan camların buzunu çözmeye çalıştı.



Öte yandan karayolları ve demiryolları ekipleri tipiden dolayı kapanan güzergahlarda çalışma başlattı.



Vatandaşlardan Mehmet Şahin, son günlerde aşırı soğukların etkili olduğunu belirterek, "Son bir haftadır gündüz dondurucu soğuklar yaşıyoruz. Gece olduğu gibi gündüzde eksi sıcaklık yaşıyoruz. Arabalar çalışmıyor. Battaniye ile örterek kuramaya çalışıyoruz." dedi.

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