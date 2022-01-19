Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 28 köy yolu açıldı - Son Dakika

Ardahan ve Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 28 köy yolu açıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge genelinde kar ve tipinin yer yer etkisini arttırarak ulaşımda aksamalara neden olduğunu söyledi.

Karayolları 183. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince il genelinde yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması yürütüldüğünü belirten Öner, yoldan kayarak çıkan ve kara saplanan toplam 21 aracın ekiplerce kurtarıldığını aktardı.

Öner, gün içinde ulaşıma kapanan 12 köyle bağlantının sağlandığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışı ve tipi yer yer etkisini gösterebiliyor. Özellikle yüksek noktalarda yoğun tipi nedeniyle sürücülerimizin zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istiyoruz."

Kars'ta da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 108 köyden 16'sı ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karın etkisinin devam ettiği kentte ulaşıma kapalı halde bulunan 92 köy yolunun ise açılması için çalışmalar devam ediyor.