Üye Girişi
Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 28 köy yolu açıldı - Son Dakika

Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 28 köy yolu açıldı

19.01.2022 20:59
Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 28 köy yolu açıldı

Ardahan ve Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 28 köy yolu açıldı.

Ardahan ve Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 28 köy yolu açıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge genelinde kar ve tipinin yer yer etkisini arttırarak ulaşımda aksamalara neden olduğunu söyledi.

Karayolları 183. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince il genelinde yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması yürütüldüğünü belirten Öner, yoldan kayarak çıkan ve kara saplanan toplam 21 aracın ekiplerce kurtarıldığını aktardı.

Öner, gün içinde ulaşıma kapanan 12 köyle bağlantının sağlandığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışı ve tipi yer yer etkisini gösterebiliyor. Özellikle yüksek noktalarda yoğun tipi nedeniyle sürücülerimizin zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istiyoruz."

Kars'ta da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 108 köyden 16'sı ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karın etkisinin devam ettiği kentte ulaşıma kapalı halde bulunan 92 köy yolunun ise açılması için çalışmalar devam ediyor.

Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 28 köy yolu açıldı

YORUMLAR
500

Ardahan, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 28 köy yolu açıldı - Son Dakika


Alex'in, "Çalıştığım en kötü hocaydı" açıklamasına Aykut Kocaman'dan yanıt Alex'in, "Çalıştığım en kötü hocaydı" açıklamasına Aykut Kocaman'dan yanıt         
21:07
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
21:06 Alex'in, "Çalıştığım en kötü hocaydı" açıklamasına Aykut Kocaman'dan yanıt
21:00 67 yıldır banyo yapmayan adamı muayene eden doktorlar, çıkan sonuçla hayrete düştü
20:53 Tecavüz davasına yaptığı itiraz reddedildi! Dünya yıldızı Robihho hapsi boyladı
20:41 Son Dakika: Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edildi
20:39 İran, teknik arızayı gerekçe göstererek 10 günlüğüne Türkiye'ye doğalgaz akışını kesti
20:30 Son Dakika: Türkiye, Afganistan'a "iyilik treni" gönderiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı
19:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası konuşuyor
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 19 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 72 bin 615 yeni vaka tespit edildi
19:27 Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı!
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 21:23:10. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 28 köy yolu açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement