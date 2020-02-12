Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor - Son Dakika
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Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

6 saat önce

Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor, System.String[]

Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Olumsuz hava koşulları, Ardahan- Şavşat, Posof- Damal ve Çıldır-Aktaş kara yollarında ulaşımı aksattı.

Posof-Damal yolunun Ilgar Dağı geçidinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin verilmedi.

Kars

Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları yüzünden Digor'da 4, Selim ilçesinde de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Selim ilçesinde tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekipler, kapanan 6 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:24 Kaynak: AA
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