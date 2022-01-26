Yoğun tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.
Ardahan'da akşam saatlerinde etkisini arttıran rüzgar, yüksek kesimlerde kar yağışını tipiye dönüştürdü.
Yoğun tipinin etkili olduğu Ardahan güney çevre yolunun Artvin ve Kars kavşaklarında görüş mesafesi yer yer düştü.
Sürücüler ilerlemekte güçlük çekmesi üzerine ekipler karla mücadele çalışması yürüttü.
Kara yolları yetkilileri, kent geneli tipinin akşam saatlerinde etkisini arttırdığına dikkati çekerek, sürücülerin zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.
Kaynak: AA
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