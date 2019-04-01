Son Dakika Haberleri: Ardahan ve Kars'ta Kar Yağışı

Ardahan ve Kars'ta Kar Yağışı

1 saat önce

ARDAHAN/ Ardahan ve Kars'ta, nisan ayına rağmen kar yağışı etkili oluyor.

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ARDAHAN/ Ardahan ve Kars'ta, nisan ayına rağmen kar yağışı etkili oluyor.

Ardahan'ın yüksek kesimlerine yağan kar, ulaşımı aksatıyor.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, Ardahan- Posof ve Ardahan- Şavşat kara yollarının yüksek kesimlerinde kar yağışı ile yer yer tipinin etkili olduğu bildirildi.

Ardahan-Posof yolunun Ilgar Dağı ile Ardahan-Şavşat yolunun Sahara mevkisindeki buzlanma nedeniyle sürücüler tedbirli olmaları için uyarıldı.

Kars

Kars'ta da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan soğuk hava sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Kar yağışı nedeniyle Sarıkamış ilçesine bağlı Yarkaya köyüne ulaşım sağlanamıyor. Köy yolunun ulaşıma açılabilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Kentte kar yağışı sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:58 Kaynak: AA

Kars, Ardahan, Kar, Güncel
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