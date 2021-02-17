Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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Kar yağışı ve tipiden görünüm

Karla mücadele ekiplerinin çalışması

Ardahan-Şavşat kara yolundan görünüm

Kar ve tipiden görüntü

Araç geçişlerinden görüntü

Tipinin dinmesini bekleyen tırlar

AA muhabirinin anonsu

ARDAHAN - Etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ardahan'da özellikle yüksek kesimlerinde gün boyu devam eden kar yağışı akşama doğru tipiye dönüştü. Tipi ve yoğun kar yağışı yüzünden yollarda yoğun buzlanma meydana geldi.

Kentin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan kar ve tipi dolayısıyla Ardahan-Şavşat kara yolu başta olmak üzere yüksek rakımlı geçit ve yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde görüş mesafesini büyük ölçüde düşüren tipi sebebiyle tır geçişlerine izin verilmiyor. Tırlar, söz konusu yolun Ardahan çıkışındaki polis noktasında bekletiliyor.

Tır sürücüsü Hızır Yılmaz, AA muhabirine, dün geceden bu yana beklediklerini belirterek, "Burası hakikaten şu an çok sıkıntılı. Yoğun kar ve tipi görüş mesafesini düşürdü ve yoğun buzlanma mevcut. Bu nedenle beklemeye koyulduk. Geçiş için tipinin dinmesini bekliyoruz." dedi.