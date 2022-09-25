Kars'ta da iki gündür aralıklalar devam eden sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Ardahan'da dün etkili olan sağanak sabaha doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Kısır Dağı olmak üzere kentin etrafındaki tepeler beyaza büründü.

Kaynak: AA

Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

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