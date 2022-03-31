Ardahan ve Kars'ta ramazan öncesi stokçuluk ile fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
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Ardahan ve Kars'ta ramazan öncesi stokçuluk ile fahiş fiyat denetimi

31.03.2022 12:45
Ardahan ve Kars'ta ramazan öncesi stokçuluk ile fahiş fiyat denetimi

Ardahan ile Kars'taki marketlerde ramazan öncesi stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Ardahan ile Kars'taki marketlerde ramazan öncesi stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, beraberinde ilgili kurum amirleriyle zincir marketlerin de aralarında bulunduğu gıda ürünü satışı yapılan iş yerlerini denetledi.

Özellikle yağ satış reyonları ile depoların incelendiği kontrollerde, raflardan seçilen bazı ürünlerin etiket ve kasa fiyatı karşılaştırıldı.

Vali Öner, il genelinde ramazan boyunca görevli ekiplerce marketlerde stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, "Denetimlerimizde kentte stokçuluk konusunda herhangi olumsuzluk gözlemlemedik. Temennimiz bundan sonra da böyle olmasıdır. Ancak buna rağmen denetimler ramazan boyunca sürecek. Amacımız vatandaşların ramazan boyunca mağduriyet yaşamamasıdır." diye konuştu.

Kars

Kars Belediyesi ekipleri de ramazan öncesi marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yaptı.

Ürünlerin gramajı, tüketim tarihi, irsaliye üzerinden alış ve satış üzerindeki kar marjını da kontrol eden ekipler, bazı ürünlerin ise raf ve kasa fiyatını karşılaştırdı.

Marketlerde usule aykırı tespit edilen konular hakkında tutanak tutularak iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.

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Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan ve Kars'ta ramazan öncesi stokçuluk ile fahiş fiyat denetimi - Son Dakika


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