Ardahan ve Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin de gereksinimleri "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle evlerinden çıkmaması istenen vatandaşların ihtiyaçları, Ardahan Valiliğince kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevlilerce temin ediliyor.

Görevliler, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına gelen çağrıları değerlendirdikten sonra vatandaşların gıda, ilaç, temizlik malzemesi ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarının yanı sıra resmi kurumlardaki işlemlerini karşılamak için çalışıyor.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar başta olmak üzere kimsesi bulunmayanların ihtiyaçlarının bakanlık genelgesinin ardından hemen karşılamaya başladıklarını bildirildi.

"Vefa Sosyal Destek Grubu"nun, oluşturulduğu andan itibaren gece gündüz aralıksız çalıştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhtiyaç sahibi, kimi kimsesi olmayan her vatandaşımızın her türlü ihtiyacı titizlikle gideriliyor. İhtiyacına göre günlük ya da haftada bir taramadan geçen vatandaşlarımız mevcut. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de vatandaşın yanındadır. Vefa Sosyal Destek Grubu'muz gece gündüz demeden, ihtiyacı olan vatandaşımızın ihtiyacını karşılıyor."

Kars

"Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de Ülkü Ocakları yardım kampanyası başlattı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi kişilere Ülkü Ocaklarına üye gençler, kampanyada toplanan kuru gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu yardım paketlerini dağıttı.

Sarıkamış Ülkü Ocakları Şube Başkanı Tarık Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür zor zamanlarda birlik ve dayanışmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Bilgin, kendilerine destek veren ilgililere teşekkür etti.