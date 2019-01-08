Ardahan ve Muş'ta Kar Yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 949 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 949 yerleşim yerinin yolu kapandı.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 235 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.



Çatak ilçesindeki tüm mahalle yollarının kapandığı belirtilen açıklamada, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.



Belediye ekipleri, ilçe merkezlerinde sürücü ve yayaların sıkıntı yaşamaması için ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.



Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hasköy-Mutki ile Van-Bahçesaray yolları yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı.



Bitlis



Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle 240 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.



Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.



Kar nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.



Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.



Hakkari



Hakkari ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 183 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.



Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 13 köy, 30 mezra, Çukurca'da 4 köy ve 10 mezra, Yüksekova'da 35 köy ve 64 mezra, Şemdinli'de 7 köy ve 20 mezra yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.



Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Muş



Muş'ta 2 günden bu yana etkili olan kar nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 291 köy yoluna ulaşım gerçekleştirilemiyor.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ekiplerin kapanan yolların açılması için aralıksız çalıştığını söyledi.



Muş Belediyesi ekipleri de kent merkezinde biriken karları iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.

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