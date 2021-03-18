Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Ardahan ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı, kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü.

Gün içinde güneşli hava ve ardından kısa süreli etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Aniden bastıran ve etkisini arttıran kar, yaşamı olumsuz etkilerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücülerden Nami Nalbant, AA muhabirine, bugün dört mevsimi bir arada yaşadıklarını belirterek, "Allaha şükür, bu da bir nimettir. Yağsın, inşallah yazın kuraklık olmaz. Dört mevsimi bir anda yaşıyoruz. Bol yağsın ki çiftçimizin yüzü gülsün." dedi.

Yükseklerde ise tipiye dönüşen kar nedeniyle Kara yolları 183. Şube Şefliği, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.