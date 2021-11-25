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Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika

Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü

25.11.2021 14:52

- Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü Ardahan'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarının ardından gelen kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

- Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarının ardından gelen kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Ardahan kent merkezine uzun bir aradan sonra kar yağdı. Kentte ilk olarak yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Ardahan'da dün itibariyle başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı sonrası konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, karla mücadeleye hazır olduklarını söyleyerek, "Bir ay önce ufak bi yağmıştı ama şu an tam kış karı yağmaya başladı. Kar şehrimize yakışıyor. Kar yağışını memleketimize bereket olarak görüyoruz. Karın yağmasıyla toprak ta bereketleniyor. Yer altı sularının azaldığı son yıllarda karın yağmasına ihtiyacımız var. Biz karla mücadeleye hazırız" dedi.

Vatandaşlardan Şenol Kirman ise "Uzun bir süre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Akşam saatlerinde sağanak yağış vardı. Sabah ve öğleden sonra sağanak yağış verini kar yağışına bıraktı. Şu an itibariyle lapa lapa kar yağışı başladı. Bundan sonra kış geldi diyebiliriz." Şeklinde konuştu.

Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü
Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü
Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü
Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü
Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü
Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü
Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü
Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü
Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü

Faruk Demir, Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika


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