ARDAHAN Yavru tavşanı biberonla besliyorlar - Son Dakika

Yavru tavşanı biberonla besliyorlar

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde vatandaşların bulduğu yavru tavşanı teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü görevlileri, biberonla mama yediriyorlar. Posof ilçesi kırsalında yavru bir tavşan bulan vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Posof ilçesine giderek yavru tavşanı şubeye getiren görevliler, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra karnını doyurdu. Görevliler, aç olduğunu belirledikleri yavru tavşana biberonla süt içirdi. Şube çalışanları, sağlık durumu iyi olan tavşanı büyüyene kadar biberonla besleyeceklerini söyledi.