Ardahan Yüzyıllık Geleneği Yılbaşında Yaşattılar

Ardahanlı gençler yüzyıllık geleneklerini bu yılbaşında da devam ettirdi.

Ardahanlı gençler yüzyıllık geleneklerini bu yılbaşında da devam ettirdi. Gençler, geleneksel 'Şişman Oyunu' ile ev ve işyerlerini dolaşarak bahşiş topdı.



Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyü gençleri giydikleri hayvan postları ile ve adına 'Şişman oyunu' dedikleri geleneksel oyun ile cadde ve sokakları şenlendirdi. Kentin en işlek caddesinde söyledikleri türkülerle halaylar çekerek oynayan gençler, vatandaşlardan ilgi gördü. Garip giyimli 'Şişman oyunu' ekibini gören bazı sürücüler ise araçları ile geri dönmek zorunda kaldı. Cadde ve sokaklarda eğlenerek oynayan gençler işyeri ve evlerden bahşiş toplamayı da ihmal etmedi.



Bu geleneğin yüz yıllardır devam ettiğini söyleyen gençler, Köyümüzün bir geleneği. Adına 'şişman oyunu' diyoruz. Bu oyunu her yılbaşında ve özel günlerde oynarız. Bu oyuna birkaç yıl ara verilmişti. Ancak biz bu geleneğimizi yaşatmak istedik dedi.



Bağdeşen Köyü Muhtarı Selami Şenel ise Bu geleneğimizi sürdürerek, bu gecede evleri ve işyerlerini tek tek geziyoruz. Eskiden yağ, peynir toplanıyormuş, şimdi ise biz para topluyoruz ve topladığımız paraları maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara dağıtıyoruz. Bu oyunların bu kültürümüzün ve geleneğimizin devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz diye konuştu.

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