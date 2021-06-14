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Ardahanlı arıcıların kuraklık endişesi - Son Dakika

Ardahanlı arıcıların kuraklık endişesi

14.06.2021 09:31

Ardahanlı arıcıların kuraklık endişesi Doğu Anadolu'daki kuraklık, Ardahanlı arıcıları endişelendiriyor.

Ardahanlı arıcıların kuraklık endişesi

ARDAHAN - Doğu Anadolu'daki kuraklık, Ardahanlı arıcıları endişelendiriyor. Kuraklık birçok sektördeki üreticileri de korkutuyor.

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Ardahan il genelinde sadece arı yetiştiricileri değil, hayvancılık sektörü de kuraklık nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Yaz aylarındaki kuraklığın bölgedeki bal üretimini de olumsuz etkileyeceğini söyleyen Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, tabii küresel iklim değişikliği ve bunun önemli bir göstergesi olan kuraklıktan etkilenen sektörlerden birinin de arıcılık olduğunu söyledi.

Evliyaoğlu, "Bitkisel üretime bağlı arıcılık olumsuz etkileniyor, dahası tüm ekolojik denge olumsuz etkileniyor. Küresel iklim değişikliği sorununa ekolojik denge açısından bakmamız çok daha doğru olur" dedi.

Evliyaoğlu, "Geçmiş yıllara oranla sezonun ilk günleri kurak geçtiği için arılarda gelişme olmadı. Bunun sebepleri ise küresel ısınma ve kuraklık. Kuraklığın başka bir şekli de rüzgarın şiddetli esmesi sonucu doğadaki bitki ve çiçeklerin kuruması. Doğadaki kuraklık nedeniyle arılı kovanlara yeterli polen taşınmaması sonucu arılarda gelişme olmuyor. Kurak geçtiği için doğada polen yok. Ümidimiz son günlerde yağan yağışlar sonucu doğanın kendini yenilemesi ve tazelemesi. Doğanın kendini yenilemesi halinde arılar tarafından ballı ve polenli bitkiler kovana taşınırsa hem Ana arı yumurtaya açılmış olur hem de arı kolonilerinde gelişme meydana gelir. Ondan sonra bal sezonuna yaklaştığımız 10-15 gün içinde kovanlarımıza ballarımızı atarız inşallah" ifadelerini kullandı.

Gezginci arıcıların kuraklık nedeniyle bu yıl gelmediğini söyleyen Evliyaoğlu, "Gezginci arıcılık Artvin ve Ardahan arasında sürmektedir. Ardahanlı arıcılar kışlatmaya Artvin'e giderken, Artvinli arıcılar da yaz aylarında geliyor. Bu yıl Haziran ayındaki kuraklık nedeniyle Artvinli arıcılarımız şu ana kadar gelmemiştir. Artvin'in yüksek kesimlerinde bulunan ve meraların bol olduğu alanlara çıkmak zorunda kalmışlar. Yani doğada düzelme olursa Temmuz ayının ilk günlerinde onların da gelmesi bekleniyor" dedi.

Şu an itibariyle verimin sıfır derecede olduğunu söyleyen Evliyaoğlu, "Tek ümidimiz son günlerde yağan yağmurlar. Yağan yağmurların ardından hava sıcaklığının da yirmi derecenin üzerinde olması gerekiyor. Halen daha beklentimiz var. 2020 yılında yüzde 80'e varan düşüşün ardından bu yılda aynı durumla karşılaşmak istemiyoruz. Küresel ısınma da doğayı olumsuz etkiledi. Arılar da doğada olmadığı zaman, bilim insanı Albert Einstein'in söylediği gibi canlılar iki yıl sonra yok olur" şeklinde konuştu.

Ardahanlı arıcıların kuraklık endişesi
Ardahanlı arıcıların kuraklık endişesi
Ardahanlı arıcıların kuraklık endişesi
Ardahanlı arıcıların kuraklık endişesi

Doğu Anadolu, Ardahan, Artvin, Yağan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ardahanlı arıcıların kuraklık endişesi - Son Dakika Ekonomi


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