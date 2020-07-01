Ardahanlı: "Camilerimizin fatura mağduriyeti giderilmelidir" - Son Dakika

Ardahanlı: "Camilerimizin fatura mağduriyeti giderilmelidir"

Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı, yaptığı açıklamada; Camilerin ısınma ve soğutmadan kaynaklı elektrik faturaları cami görevlileri, cemaat ve elektrik şirketlerini karşı karşıya getirmeye devam ettiğini söyledi.

Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı, yaptığı açıklamada; Camilerin ısınma ve soğutmadan kaynaklı elektrik faturaları cami görevlileri, cemaat ve elektrik şirketlerini karşı karşıya getirmeye devam ettiğini söyledi.

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Camilerde hali hazırda uygulanan çift elektrik abonelik sistemi ile camilerin aydınlatma giderleri genel bütçeden karşılanırken, ısınma ve soğutma giderlerin vatandaşlardan toplanan paralarla ödenmeye çalışıldığını anlatan Ardahanlı, "Ancak kışın soğuk aylarda ısınma giderlerinin çok yüksek olması yüksek elektrik faturalarına ve borçların ödenememesine sebep olmaktadır. Borçların ödenememesi ve yeni faturaların eklenmesi elektrik şirketlerini cami elektriklerini kesme noktasına getirmiştir" dedi.


Ardahanlı, Din görevlilerinin caminin elektriğini ödemek, cemaati kışın ısıtmak, yazın serin bir şekilde ibadet etmelerini sağlamak gibi bir görevi olmadığı halde vatandaşların uygun ortamlarda ibadet edebilmesi için elinden geleni yapan din görevlilerinin maalesef elektrik şirketleri tarafından borcun muhatabı olarak görülmesinin vatandaşlar tarafından da sürekli para toplamak zorunda kaldığı için rencide edilmesinin kendilerini üzdüğünü anlatan Ardahanlı, "Elektrik faturalarını ödemek için vatandaşlardan istenen bağışlar hem vatandaşları hem de para toplamak zorunda kalan din görevlilerimizi bıktırmıştır. Diyanet-Sen olarak toplu sözleşmeye taşıdığımız cami elektrik faturalarının genel bütçeden karşılanması maddemiz ile cami aydınlatma giderleri genel bütçeden karşılanmaya başlanmış ve sorun kısmı olarak çözülebilmiştir. Çözüm odaklı sendikacılık yapan Diyanet-Sen camilerimizin ısınma ve soğutma giderlerinin de genel bütçeden karşılanması konusunu önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İdari Kurulu Toplantısına tekrar taşıyarak bir an önce konunun çözüme kavuşması için önerilerini sunacaktır.


Kamu hizmeti veren camilerimizin ısınma ve soğutma giderleri genel bütçeden ayrılacak bir ödenek ile karşılanmalı; camilerimizi, din görevlilerimizi ve ibadet için camiye gelen cemaati rahatlatacak adımlar bir an önce atılmalıdır." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Diyanet Sen, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:42 Kaynak: İHA

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