Ardahanlı çiftçiler yağışlar nedeniyle mahsullerini iki ay geç ekti - Son Dakika
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Ardahanlı çiftçiler yağışlar nedeniyle mahsullerini iki ay geç ekti

26.05.2022 09:24

Ardahanlı çiftçiler yağışlar nedeniyle mahsullerini iki ay geç ektiARDAHAN Ardahan'da bu yıl havaların sürekli yağışlı geçmesi nedeniyle tarlaya giremeyen çiftçiler, iki ay gecikmeli olarak ürünlerini ekmeye başladı.

Ardahanlı çiftçiler yağışlar nedeniyle mahsullerini iki ay geç ekti

ARDAHAN Ardahan'da bu yıl havaların sürekli yağışlı geçmesi nedeniyle tarlaya giremeyen çiftçiler, iki ay gecikmeli olarak ürünlerini ekmeye başladı.

Yağışların hafiflemesinin ardından traktörlerle tarlalara girmeye başlayan çiftçiler; arpa ve buğday ekmeye başladı. Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Davut Akgün, kışın bir türlü bitmemesi ve ardından etkili olan sağanak yağış nedeniyle bu yıl ürünlerini geç ekmek zorunda kaldıklarını söyleyerek,

"Kurak geçen bir yılın ardından uzun süren kış'ın da etkisiyle ürünlerimizi geç ektik. Kışın ot ve saman almak zorunda kaldık. Bu iş almakla olmuyor. Hayvancılık yapıyorsak kendi ürünümüzü kendimiz üretmemiz gerekiyor. İnşallah bu yıl verimli geçer" dedi.

Ardahan'da yaklaşık 6 ay süren kışın ardından aralıksız etkili olan yağışlar, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçileri mağdur etti. Çiftçiler tarlalara iki ay gecikmeli girebildi.

Ardahanlı çiftçiler yağışlar nedeniyle mahsullerini iki ay geç ekti
Ardahanlı çiftçiler yağışlar nedeniyle mahsullerini iki ay geç ekti
Ardahanlı çiftçiler yağışlar nedeniyle mahsullerini iki ay geç ekti
Ardahanlı çiftçiler yağışlar nedeniyle mahsullerini iki ay geç ekti

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Kaynak: İHA

Ardahan, Buğday, Arpa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahanlı çiftçiler yağışlar nedeniyle mahsullerini iki ay geç ekti - Son Dakika


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