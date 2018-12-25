Ardahanlı Çocukların Kızak Keyfi
1 saat önce
Türkiye'de hava sıcaklığının kışın en fazla düştüğü kentlerden Ardahan'ın Göle ilçesinde soğuğa aldırmayan çocuklar karda kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Türkiye
'de hava sıcaklığının kışın en fazla düştüğü kentlerden Ardahan
'ın Göle
ilçesinde soğuğa aldırmayan çocuklar karda kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle tamamen beyaza bürünen Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye düştü.
Yurdun en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Ardahan'ın Göle ilçesinde de son günlerde yağan karı fırsat bilen çocuklar, kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.
İlçenin TOKİ Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, kendilerine ait kızaklarıyla soğuğa rağmen kayarak keyifli anlar yaşadı.
Soğuk hava nedeniyle kentteki bazı araç sürücülerinin de araçlarının donmaması için motor ve camlarını branda ve battaniyelerle örtmesi dikkat çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:24 Kaynak: AA
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