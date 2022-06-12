Ardahanlı dağcı İran'ın en yüksek dağına çıktı - Son Dakika
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Ardahanlı dağcı İran'ın en yüksek dağına çıktı

12.06.2022 11:31

Ardahanlı dağcı İran'ın en yüksek dağına çıktı Türkiye'den 10 dağcı, İran ve Orta Doğu'nun en yüksek zirvesi olarak bilinen yarı aktif volkanik Demavend Dağı'na çıktı.

Ardahanlı dağcı İran'ın en yüksek dağına çıktı

TAHRAN - Türkiye'den 10 dağcı, İran ve Orta Doğu'nun en yüksek zirvesi olarak bilinen yarı aktif volkanik Demavend Dağı'na çıktı.

Türkiye'den 10 dağcı, İran'ın en önemli zirvesi Demavend Dağı'na 6 gün süren yüksek irtifa tırmanışı gerçekleştirdi. Aralarında Ardahanlı dağcı Doğu Yılmaz'ın da bulunduğu ekip, İran ve Orta Doğu'nun en yüksek zirvesi olarak bilinen yarı aktif volkanik Demavend Dağı'na tırmandı. Ardahanlı dağcı Doğu Yılmaz, dağcılık sporu alanında ikinci profesyonel tırmanışında bulundu. İlk profesyonel tırmanışını Ağrı Dağı'na gerçekleştiren Yılmaz, bu kez Türkiye'den Orhan Temel'in liderliğinde Polonyalı ekip ile İran ve Orta Doğu'nun en yüksek zirvesi olarak bilinen 5 bin 610 metre yüksekliğindeki Demavand Dağı'na tırmandı.

"Zirveye yolun yarısıdır"

İran ve Orta Doğu'nun en yüksek zirvesi olduğu bilinen Demavend'e çıkmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Yılmaz, "Başardık, Orta Doğu'nun ve İran'ın en yüksek dağı olan Demavend'in zirvesine bugün itibariyle çıkmış bulunmaktayız. Zirvesine çıktık biliyorsunuz, zirveye yolun yarısıdır. Bir de bunun aşağıya inmesi var. Resimlerimizi çekindik. Beklediğimden daha güzel oldu zirve. Hava açtı, güzelleşti. Her şey çok güzel oldu. Aşağıda krater var" dedi.

Demavand Dağı

Demavend Dağı, İran'ın kuzeyinde bulunan 5 bin 610 metre yüksekliğinde bir dağ. Donbavand diye de bilinir. Uykuda bir volkandır. Pers mitolojisi ve folklorunda özel bir yeri olan bu dağ, İran'ın en yüksek doruğudur. Elburz Dağ Sırasının orta kısmında yer alıp Varr, Sesang, Gol-e Zard ve Mnrd doruklarına komşudur. Orta Doğu'daki en yüksek doruk olup Asya'daki en yüksek volkandır ve Doğu yarımküre'nin en yüksek ikinci volkanıdır ( Afrika'nın en yüksek volkanı ve doruğu Kilimanjaro Dağı'ndan sonra). Volkanik olarak M.Ö. 5 bin 350 yılından beri etkin olmasa da, kükürt depolayan doruk kraterinin yakınlarında 6 Temmuz 2007'den beri etkinleştiği bilinen fümeroller vardır. Dağ, Hazar Denizi'nin güney kıyısı yakınında, Mazenderan eyaletinin Amol ilinde, başkent Tahran'ın 66 kilometre kuzeydoğusundadır.

Ardahanlı dağcı İran'ın en yüksek dağına çıktı
Ardahanlı dağcı İran'ın en yüksek dağına çıktı
Ardahanlı dağcı İran'ın en yüksek dağına çıktı
Ardahanlı dağcı İran'ın en yüksek dağına çıktı

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Orta Doğu, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahanlı dağcı İran'ın en yüksek dağına çıktı - Son Dakika

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