Ardahanlı'dan CHP'li Fikri Sağlar'ın sözlerine sert tepki - Son Dakika

Ardahanlı'dan CHP'li Fikri Sağlar'ın sözlerine sert tepki

02.01.2021 11:02
Ardahanlı'dan CHP'li Fikri Sağlar'ın sözlerine sert tepki, System.String[]

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı, Devlet ve Kültür Eski Bakanı CHP'li Fikri Sağlar'ın katıldığı televizyon programında ki 'Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum' sözlerine sert tepki gösterdi.

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı, Devlet ve Kültür Eski Bakanı CHP'li Fikri Sağlar'ın katıldığı televizyon programında ki 'Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum' sözlerine sert tepki gösterdi.

Ardahanlı, yapmış olduğu açıklamada, "CHP'li Fikri Sağlar'ın katıldığı bir canlı yayın televizyon programında "Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" ifadelerini ırkçı, ayrımcı, ötekileştirici ve faşist ifadeler olarak değerlendirerek "İnsanları kılık kıyafetinden dolayı, aşağılamaya, ötekileştirmeye, ayrımcılık yapmaya kimsenin hakkı yoktur. CHP'nin bu özgürlük ve inanç düşmanlığı kafa yapısını artık değiştirmesi gerekir. Bu millet ayrıştırıcı, bölücü bu zihin yapısına geçit vermeyecektir" dedi.

Ardahanlı, yıllarca başörtülerin bu ülkede CHP'nin bu ayrımcı, ötekileştirici düşünce yapısından dolayı eğitim hakkından, kamuda çalışma hakkından ve bir çok haktan mahrum kaldığını hatırlatarak "Şükür artık başörtülü kardeşlerimiz eğitimlerini istedikleri gibi almakta, liyakatleri ölçüsünde bütün mesleklerde kendilerini göstermekte bu ülkeye hizmet etmektedirler. Maalesef CHP zihniyeti bu yanlış ve haksız uygulamalardan dolayı mağduriyet yaşayan kardeşlerimizden, bacılarımızdan özür dilemek yerine hala bu utanç verici uygulamaların devam etmesi gerektiği yönünde açıklama yapabiliyor. Başörtüsü yasağının kalkması için milyonlarca imza ile bu yasağın kalkmasının mimarı olan Memur-Sen ve Diyanet-Sen'in bir üyesi olarak bu zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Ülkemizin geleceğini karartmak ve demokrasimizi vesayet altına almak isteyen bu zihniyete asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Ardahanlı'dan CHP'li Fikri Sağlar'ın sözlerine sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi, Fikri Sağlar, Diyanet Sen, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ardahanlı'dan CHP'li Fikri Sağlar'ın sözlerine sert tepki - Son Dakika


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