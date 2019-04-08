Son Dakika Haberleri: Ardahanlı Gazetecilerden Başkan Demir'e Ziyaret

Ardahanlı Gazetecilerden Başkan Demir'e Ziyaret

11 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan Belediye Başkanlığına seçilen Faruk Demir'e, Ardahanlı gazeteciler hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ardahanlı Gazetecilerden Başkan Demir'e Ziyaret, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan Belediye Başkanlığına seçilen Faruk Demir'e, Ardahanlı gazeteciler hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı ve beraberindekiler, Demir'i makamında tebrik ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarıları diledi.

Demir ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ardahan'a güzel hizmetlerin yapılması niyetindeyiz. Amacımız Ardahan'ı mevcut durumundan daha iyi bir noktaya taşımaktır. Bunu hep birlikte, yani vatandaşımızla birlikte gerçekleştirmenin gayretinde olacağız. Çünkü bizim için asıl olan Ardahan." dedi.

Başlı da Ardahan'ın çıkarlarına uygun yapılan her çalışmayı destekleyeceklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:10 Kaynak: AA

Faruk Demir, Ardahan, Güncel
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