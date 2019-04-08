Ardahanlı Gazetecilerden Başkan Demir'e Ziyaret

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan Belediye Başkanlığına seçilen Faruk Demir'e, Ardahanlı gazeteciler hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan Belediye Başkanlığına seçilen Faruk Demir'e, Ardahanlı gazeteciler hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı ve beraberindekiler, Demir'i makamında tebrik ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarıları diledi.



Demir ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ardahan'a güzel hizmetlerin yapılması niyetindeyiz. Amacımız Ardahan'ı mevcut durumundan daha iyi bir noktaya taşımaktır. Bunu hep birlikte, yani vatandaşımızla birlikte gerçekleştirmenin gayretinde olacağız. Çünkü bizim için asıl olan Ardahan." dedi.



Başlı da Ardahan'ın çıkarlarına uygun yapılan her çalışmayı destekleyeceklerini ifade etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mansur Yavaş, Mazbatayı Aldıktan Sonra Anıtkabir'e Gideceğini Söyledi

YSK Başkanı Sadi Güven: Yargı Süreci Devam Ediyor

Mansur Yavaş Mazbatasını Alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu

Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız